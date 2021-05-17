ВИДЕО | Как НЕ стоит ездить на электросамокате. Подборка несчастных случаев на дорогах Таллинна

Легкое персональное средство передвижения – это средство передвижения без сидячего места, приводящееся в движение с помощью электрической силы и предназначено для передвижения одного человека, например, электросамокат или моноколесо.

Центр надзора за дорожным движением нпоминает, что на пешеходном переходе у водителей таких средства передвижения нет права преимущественного проезда. Водители автомобилей обязаны уступить дорогу водителю на электросамокате только при совершении поворота, если водитель легкого персонального средства передвижения пересекает дорогу, на которую водитель автомобиля поворачивает.

Участник дорожного движения на механическом самокате является пешеходом, но должен также следить за своей скоростью передвижения.

Максимально разрешенная скорость движения легких персональных средств – 25 км/ч и водитель должен выбирать скорость, в соответствии со своими навыками вождения и дорожными условиями.

Водитель в возрасте младше 16 лет при езде на легком персональном средстве передвижения обязан носить велосипедный шлем. Шлем мы советуем использовать всем водителям электросамокатов независимо от возраста, так как зачастую при происшествии водители электросамокатов получают значительные травмы головы.

Водитель самоката в непосредствеенной близости от пешехода должен двигаться со скоростью, не отличающейся от скорости пешехода и позволяющей безопасно его опередить.