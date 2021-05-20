Победить сильных, проиграть слабым. Латвия как хоккейный андердог: миф или реальность?

К "среднему классу" относятся те, кто способен "выстрелить" на отдельном чемпионате мира, периодически пробиваясь в четвертьфинал. Но успехи таких команд не являются постоянными, прорывы случаются лишь время от времени. В последнее десятилетие наибольших успехов добилась сборная Швейцарии — регулярный участник плей-офф, призер чемпионатов мира, стабильное седьмое место в рейтинге IIHF. В начале XXI века близко к топам находились сборные Латвии и Германии, а теперь они соседствуют в рейтинге с Норвегией, Беларусью и уже упомянутой Словакией.

В начале "нулевых" к элите причисляли и сборную Словакии, но постепенно ее достижения пошли на спад, и со временем "большая семерка" стала "большой шестеркой".

Участники чемпионатов мира заметно разнятся по уровню индивидуального и коллективного мастерства. Поэтому вполне логично будет распределить их по трем группам. Первую группу составят сборные Канады, Швеции, России, США, Финляндии и Чехии. Они занимают первые шесть мест в рейтинге IIHF. С момента создания рейтинга в 2003 году никто из них не падал ниже седьмой строки, а начиная с 2013-го эти ведущие хоккейные державы никого не пускают внутрь ТОП-6.

Чтобы проверить, является ли сборная Латвии успешной или неудачливой, логично сравнить ее с результатами других команд сопоставимого уровня. Временной интервал — 20 лет, начиная с 2000 года.

Не исключено, что именно после той неудачи против украинцев среди фанов сформировался стереотип, согласно которому латвийская сборная способна "укусить" или оказать серьезное сопротивление фавориту чемпионата мира, но сразу после этого вполне может потерять очки против гораздо более скромной команды. Совпадение или закономерность? Портал Delfi разбирается, насколько обоснованным является старый хоккейный миф в отношении сборной Латвии.

Ровно 20 лет назад — в мае 2001 года — сборная Латвии по хоккею потерпела одну из самых болезненных неудач на мировых первенствах. Национальная команда сначала одолела сборную США (2:0), но двумя днями позже уступила куда более скромной сборной Украине (2:4). Поражение от украинцев повергло в уныние тысячи латвийских фанов, приехавших в Кельн поддержать горячо любимую сборную. После неожиданного поражения вместо борьбы за плей-офф Латвии пришлось отстаивать свое место в элитном обществе.

Что касается результатов между "середняками", то и здесь выделяются швейцарцы. Следует отметить Норвегию и Германию: именно в играх с прямыми конкурентами они часто берут нужные очки для попадания в плей-офф. Латвия в этом рейтинге лишь пятая. Другими словами, против равных по классу соперников латвийская сборная играет слабее, чем против ТОП-6. В этой связи особое значение для Латвии на предстоящем в Риге чемпионате мира будет имеет матч группового этапа против сборной Германии: на кону — путевка в плей-офф. На предыдущих мировых первенствах Латвия выиграла у Германии на групповом этапе всего два матча из семи (точно такой же баланс и против Швейцарии). С остальными же конкурентами по "среднему классу" Латвия имеет положительный баланс.

В битвах "среднего класса" против ТОП-6 выделяется сборная Швейцарии: только она в среднем набирает против элитных соперников больше одного очка за игру. У Словакии последний громкий успех случился на ЧМ-2012, когда она взяла серебро. А вот сборная Латвии по набранным очкам против топов занимает четвертое место: в целом за 20 лет достижений у нее не так много.

Следующий шаг анализа: сравнение результатов сборной Латвии против соперников из ТОП-6, "среднего класса" и аутсайдеров с соседями по рейтингу IIHF. При этом надо учитывать, что после 2007 года на чемпионатах мира нет ничьих (их заменили дополнительное время и буллиты) — это повлияло на начисление очков.

Недалеко от "среднего класса" (Швейцария, Латвия, Германия, Словакия, Норвегия и Беларусь) располагаются Франция и Дания. Но за все время существования рейтинга французам всего один раз удалось оказаться выше Латвии: остальные участники чемпионатов мира всегда были ниже. К аутсайдерам элиты помимо Франции и Дании относят Австрию, Казахстан, Италию, Словению, Венгрию, Великобританию. Это так называемые "команды-лифты", часто кочующие между дивизионами.

Впрочем, стереотипы могут быть и связаны с прошлым. В 1990 году сборная Латвии громила немцев со счетом 8:0 и 5:0. Не исключено, что в XXI веке поражения от Германии воспринимались болезненно.

Поражения Латвии от Швейцарии нельзя назвать неожиданными, тогда как немцы являются для латвийских хоккеистов неудобным соперником. Может на Германию был недонастрой после удачной игры с фаворитами? Статистика это не подтвержает. В четырех случаях из пяти Латвия уступала Германии на чемпионатах, в которых она теряла очки и против элитных команд. Но при этом Латвия является единственной в "среднем классе", кто на двух отдельных чемпионатах мира (в 2014 и 2016 годах) брал больше очков против ТОП-6, чем у прямых конкурентов. У Норвегии, Словакии и Швейцарии всего по одному такому турниру. Возможно, именно тогда и родился миф о латвийской сборной: "обыгрывают сильных, проигрывают командам своего уровня".

Самое интересное можно узнать, поднимая статистику матчей сборной Латвии против аутсайдеров чемпионатов мира. В играх с ними Латвия, Норвегия и Словакия набирают в среднем почти на очко больше, чем с равными себе по классу. Тогда как Швейцария в баталиях с андердогами уже не выделяется на общем фоне "среднего класса", Беларусь оступается чаще остальных, да и Германия выступает неубедительно. Это говорит о том, что Латвия и Норвегия именно в целом успешной игрой с аутсайдерами доказывают свое право находиться в элите.

С 2000 по 2006 годы сборная Латвии преподносила сюрпризы, дважды обыграв сборную России и один раз — американцев. Но и в "нулевые" ей наиболее трудно давались матчи с прямыми конкурентами: Латвия сама являлась "сладкой булочкой" для Швейцарии (три поражения при одной ничьей) и Германии (одно очко в двух матчах).

Что касается неудачи на ЧМ-2001 против сборной Украины, то стоит отметить, что в тот год соперник занимал свое самое высокое место в рейтинге IIHF, находясь сразу за Латвией. Поэтому матч с украинцами все же следует рассматривать как встречу со вполне равным себе (на тот момент) соперником.

Решающие вызовы и "красивые поражения"



Порой бывает трудно настроиться на слабого соперника сразу после успешного матча с кем-то из грандов. Поэтому логичной сделать выборку тех игр, в которых Латвия отнимала очки или "красиво проигрывала" (с разницей в одну-две шайбы или пропуская в пустые ворота) сопернику из ТОП-6, а затем ей предстоял поединок с аутсайдером. На мировых первенствах такое случалось девять раз за последние 20 лет. Сборная Латвии успешно прошла проверку в семи случаях. Наиболее сурово потеря очков с аутсайдером обошлась для Латвии на ЧМ-2011 (как и в 2001-м) — после поражения от Дании она боролась за выживание в элитном дивизионе.

После изменения формата чемпионатов мира сборная Латвии девять раз уступала с разницей всего в одну шайбу какой-либо команде из ТОП-6. Такой же показатель имеет у Германия. Лидерами в плане "поражение при красивой игре" являются Швейцария и Словакия — у них по 14 поражений с разницей "-1" от грандов, немного отстают Норвегия (12 матчей) и Беларусь (11). При этом у Норвегии и Беларуси соотношение "красивые поражения фаворитам" / "победы над аутсайдерами" гораздо более хуже, чем у Латвии.