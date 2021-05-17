ФОТО | По Арукюла разгуливали павлины

”Когда Эйно, один из основателей нашего Eesti Metsloomaühing, раз за сто лет решить отправиться отдохнуть, он не мог и предположить, какие события развернутся у его дома и в окрестностях. В пятницу вечером ему стали писать разные жители Арукюла. Они сообщили, что его павлины разгуливают по улице. Сестра Эйно поспешила на место и выяснилось, что половина птиц каким-то образом оказались на свободе и отправились гулять”, — сообщается в соцсетях.