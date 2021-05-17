В культурном центре Кая открылся центр вакцинации, завтра откроется еще один в ледовом холле Тондираба

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов подчеркивает, что на вакцинирование необходима предварительная регистрация в общереспубликанской дигитальной регистратуре, приходить в живую очередь на место нет смысла.

”Центр вакцинирования в ”Кая” планирует поначалу ежедневно проводить по меньшей мере 810 вакцинаций, на месте работает шесть вакцинационных сестер”, — сказал Попов.

Центр вакцинирования в культурном центре Кая открыт с понедельника по воскресенье с 9.00 до 20.00.

С завтрашнего дня, 18 мая, к работе приступает вакцинационный центр Ида-Таллиннской центральной больницы в ледовом холле Тондираба, планирующий проводить по 1200 вакцинаций в день. Здесь будет работать шесть вакцинационных сестер. Центр вакцинации, расположенный в ледовом холле Тондираба, будет работать с понедельника по воскресенье с 9 до 20 часов.

На вакцинирование можно зарегистрироваться, если:

Вы не болели в течение последних 6 месяцев COVID-19.

Вы не находились в самоизоляции или не являлись близкоконтактным лицом в течение последних 14 дней.

Вы не были ранее вакцинированы от COVID-19.

В случае, если у вас ранее наблюдались серьезные аллергические реакции на инъекционные препараты и вакцины, просим перед вакцинированием посоветоваться со своим семейным врачом. Серьезная аллергическая реакция — это состояние, при котором могут возникать затрудненное дыхание, потеря сознания и прочие симптомы, требующие неотложной медицинской помощи. Беременным женщинам также рекомендуется перед вакцинированием проконсультироваться с семейным врачом.

При регистрации на прививку просим учитывать то обстоятельство, что каждая доза вакцины на счету, поэтому, если забронировали время, пожалуйста, обязательно придите на вакцинирование!

После прививки нужно остаться в центре вакцинирования на 15 минут для наблюдения.

При вакцинировании препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech имейте в виду, что вакцинирование второй дозой состоится через шесть недель в том же самом месте. Время и место менять нельзя.

Если с момента вашего заболевания COVID-19 прошло более 6 месяцев, то вакцинирование пройдет одной дозой. В случае заболевания или режима самоизоляции просим аннулировать время, забронированное в дигитальной регистратуре.