17.05.2021, 17:40
ВИДЕО | Велосипедист вылетает на дорогу на красный свет прямо под колеса автомобиля(20)
В группе EZ-дуны в Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как велосипедист пересекает дорогу на красный свет и чуть не попадает под машину.
”На видео видно, что для едущих по проезжей части на светофоре горел зеленый свет, а для пешеходов — запрещающий движение. Велосипедисту следовало быть внимательнее, следить за светофором и не переходить дорогу на запрещающий сигнал”, — прокомментировал руководитель патрульной службы Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн.
Он добавил, что, к счастью, на этот раз все обошлось и никто не пострадал, поскольку как велосипедист, так и водители быстро затормозили. ”Но такая ситуация могла закончиться гораздо более печально”, — сказал Рейн.
Смотрите видео Департамента полиции и погранохраны о безопасном движении на велосипеде!