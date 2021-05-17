ВИДЕО | Велосипедист вылетает на дорогу на красный свет прямо под колеса автомобиля

”На видео видно, что для едущих по проезжей части на светофоре горел зеленый свет, а для пешеходов — запрещающий движение. Велосипедисту следовало быть внимательнее, следить за светофором и не переходить дорогу на запрещающий сигнал”, — прокомментировал руководитель патрульной службы Центра мониторинга дорожного движения Вармо Рейн.

Он добавил, что, к счастью, на этот раз все обошлось и никто не пострадал, поскольку как велосипедист, так и водители быстро затормозили. ”Но такая ситуация могла закончиться гораздо более печально”, — сказал Рейн.