Новости Эстонии
17.05.2021, 11:44

Отказавшиеся от вакцинации работники скорой помощи готовы идти в суд

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Kiirabi praegune taktika on tuua haiglasse ainult need, keda kodus ravida ei saa, ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.
Kiirabi praegune taktika on tuua haiglasse ainult need, keda kodus ravida ei saa, ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.

Andres Putting

Отказавшиеся вакцинироваться от коронавируса работники скорой помощи готовы обратиться в суд, заявили представители профсоюза работников скорой помощи.

Работники скорой, отказавшиеся от прививки от коронавируса, не выступают против самой вакцинации, а, скорее, критикуют экспериментальные и непроверенные вакцины, а также выступают за свободу вакцинации и физическую неприкосновенность, заявляют в профсоюзе, передает rus.err.ee.

Рауль Адлас, глава Таллиннской скорой помощи, уверен, что требование обязательной вакцинации работников скорой — лучшая защита от коронавируса. По его словам, не привиты около 8% персонала.

Ранее сообщалось, что Таллиннская скорая помощь расторгнет договоры с медработниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. Одобрили это решение и в Трудовой инспекции.

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