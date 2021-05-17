В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Убиты по меньшей мере два человека

”Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела”, — рассказала агентству читательница Евгения. Жительница соседнего дома Екатерина добавила, что сейчас сквер оцеплен, на месте работает несколько десятков силовиков. ”Стоят машины [ППСП] с мигалками. В парк никого не пускают”, — уточнила она.

Корреспондент URA.RU с места событий передает, что нападавшего увезли правоохранители. Причины нападения и его судьба пока неизвестны. В следственном управлении СК РФ и ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что жертвами стали три человека.

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