Журналисты выяснили, как племянник Бердымухамедова наживается на продовольственном кризисе в Туркменистане

”Этот указ является президентским сигналом всем туркменским чиновникам — от вице-премьера, отвечающего за торговлю, до министра — что с этого момента они должны работать только с этими фирмами”, — приводятся слова человека, знакомого с системой импорта продовольствия. Он попросил не раскрывать его имя.

Указ Бердымухамедова, дающий Greatcom право импортировать продукты, — уникальный документ для страны, в которой президент напрямую участвует во всех аспектах госуправления. Журналисты изучили тысячи президентских указов, и только этот напрямую относится к поставкам продуктов.

Greatcom должна была поставить в Туркменистан 15 100 тонн сахара, 7000 тонн куриных окорочков, 2083 тонны подсолнечного масла, 170 тонн сливочного масла и 107 тонн маргарина. В итоге сделка обошлась в 27,5 миллиона долларов.

Согласно полученным журналистами Turkmen.news, Gundogar и OCCRP, зарегистрированная в Великобритании фирма Greatcom Trade LLP., владельцем которой является президентский племянник Реджепов, в 2016 году получила госконтракт на 25,7 миллиона долларов. Это стало возможным благодаря указу президента Бердымухамедова за номером 14995 от 11 ноября 2016 года, который предписывал Министерству торговли и внешнеэкономических связей заключить импортные контракты на сумму 60 миллионов долларов с семью зарубежными компаниями. Как минимум три из них вызывают серьезные вопросы, пишут авторы материала.

Журналистам удалось выяснить, что острая нехватка продовольствия в Туркменистане стала золотой жилой для одного из племянников президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Речь в материале идёт о 39-летнем сыне старшей сестры Бердымухамедова Хаджимурате Реджепове, который, как оказалось, является владельцем фирмы, которая по указу дяди-президента получила многомиллионные контракты на импорт продовольствия.

”Пока граждане Туркменистана стоят в бесконечных очередях за субсидированными продуктами, члены правящей семьи наслаждаются роскошной жизнью. Журналистам впервые удалось получить документальные доказательства того, что связи с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым могут помочь получить выгодные контракты”, пишут авторы расследования Руслан Мятиев и Байрам Шихмурадов.

Роскошный особняк Реджепова



Журналистам также удалось выяснить, на что президентский племянник потратил полученную от госконтракта прибыль.

Так прибыльная сделка позволила президентскому племяннику купить роскошный особняк в столице Туркменистана Ашхабаде. Дом изнутри украсили мрамором, бронзой и хрустальными люстрами, привезенными специально из Италии — такие богатства не по карману обычному жителю Туркменистана, пишут авторы материала.

Роскошный особняк расположен в центральном районе Гажа, который перестроили в преддверии Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошедших в Ашхабаде в 2017 году. Проект нового жилого комплекса обошелся государству почти в 547 миллионов долларов. По данным Amnesty International, чтобы построить новое поселение, включающее детсад, школу, торговые центры и парк, правительство снесло старые дома и выселило их жильцов без адекватной компенсации.

Пока Реджепов наслаждается роскошной жизнью, у обычных граждан Туркменистана дела лучше не становятся.

На фоне нехватки продовольствия некоторые семьи нашли способ хоть немного заработать: с раннего утра они занимали очередь и брали продукты, пока они еще были, а потом перепродавали их в коммерческие магазины подороже. Среди населения растет напряжение: голодные люди переживают, как прокормить семьи. Ссоры, перепалки и драки стали обычным делом, и правительству пришлось прикрепить к магазинам полицейских для поддержания порядка и пресечения спекуляции.

В прошлом году ситуация усугубилась: правительство ввело систему продовольственных карточек во всех регионах, кроме столицы, и обязало жителей покупать субсидированные продукты в ближайшем к месту прописки магазине. Затем в некоторых регионах Туркменистана продуктовые нормы сократились.

В октябре 2020 года месячную норму субсидированных продуктов жителей города Мары в пустыне Каракумы сократили: два куриных окорочка на семью и шесть яиц на человека. В этом апреле месячную норму отпуска продуктов сократили и в городе Балканабаде: один куриный окорочок, литр растительного масла и 250 граммов сахара на семью.

Рэйчел Денбер из Human Rights Watch говорит, что нехватка продуктов и очереди — ”источники сильнейшего стресса”. ”Омерзительно, что люди из окружения Бердымухамедова или кто-то другой наживаются на чужом горе”.

В материале также упоминается контракт на импорт свыше 1200 тонн кондитерских изделий, которую получила шотландская фирма Intergold LP, которую основали менее чем за год до этого. Эта сделка обошлась правительству в 3,5 миллиона долларов.

Азатлык совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) сообщал о сомнительной деятельности этой и других компаний, вероятно связанных с туркменскими элитами.