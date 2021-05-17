Желающие вакцинироваться "обвалили" дигирегистратуру. В полдень в очереди стояло 20 000 человек

Сначала из-за большого наплыва желающих была поставлена на паузу дигитальная очередь, но эта мера оказалась недостаточной и около 11 часов утра сайт просто перестал работать.

К 12 часам работа сайта восстановилась, но очередь достигла небывалых размеров (19 000 человек), а время ожидания — больше часа.

Раннее министерство сообщило, что в понедельник вечером в э-регистратуру будет добавлено около 25 000 новых номерков на вакцинацию. В основном запись будет доступна на июнь, а время будет добавляться на постоянной основе по мере поступления вакцин.

Поставщики услуг вакцинации просят набраться терпения, так как сначала номерков будет меньше, чем желающих пройти вакцинацию, но в ближайшие недели запасы вакцины увеличатся, и все желающие получат свою первую дозу вакцины уже в мае или июне.

”Вначале также ожидается большая нагрузка на э-регистратуру, поэтому желающие будут ждать своей очереди. Это необходимо для того, чтобы информационные системы больницы, связанные с э-регистратурой, справлялись с нагрузкой, и чтобы те люди, которые уже вошли в систему, могли безопасно оформить бронирование. Я понимаю, что молодые люди долго ждали возможности сделать прививку, но, пожалуйста, подождите еще немного”, — сказал руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

В субботу была открыла вакцинация для людей старше 30 лет. Тогда номерки в Таллинне разобрали ночью за считанные часы.

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