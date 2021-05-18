18.05.2021, 10:50
Государство продаст часть транспортной фирмы Operail за 50 млн евро
Foto: Raul Mee
Правительство планирует к концу этого года приватизировать часть государственной логистической и транспортной компании Operail и продать самые прибыльные паи, пишет Eesti Päevaleht.
Если ранее Operail стабильно несла убытки, то с 2016 года, когда во главе компании встал Рауль Тоомсалу, ситуация стала улучшаться.
Точная сумма возможной сделки пока не называется. По словам Тоомсалу, это двухзначное число ”в промежутке от 1 до 100 млн”. Таким образом, можно предложить что стоимость отделяемой части бизнеса составит более 50 млн, и если на первом этапе будет приватизирован 51%, то государство заработает в этом году несколько десятков млн евро.
В будущем планируется продать и остальные 49%.