Государство продаст часть транспортной фирмы Operail за 50 млн евро

Если ранее Operail стабильно несла убытки, то с 2016 года, когда во главе компании встал Рауль Тоомсалу, ситуация стала улучшаться.

Точная сумма возможной сделки пока не называется. По словам Тоомсалу, это двухзначное число ”в промежутке от 1 до 100 млн”. Таким образом, можно предложить что стоимость отделяемой части бизнеса составит более 50 млн, и если на первом этапе будет приватизирован 51%, то государство заработает в этом году несколько десятков млн евро.