За сутки в Эстонии выявлено 153 случая заражения коронавирусом, скончался один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 65 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 51 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавился 41 случай.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 312,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,8%.

По состоянию на утро 17 мая в больницах находится 232 пациента с COVID-19. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался один человек. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 1223 человека с коронавирусом.

За сутки ввели 962 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 401 317 людям, курс вакцинации завершен у 179 083 человек.

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