За что убили Галину Старовойтову?

Галина Старовойтова назвала карабахский конфликт классическим примером трудноразрешимого противоречия "между двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, права народа на самоопределение, с другой стороны, принципа территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению", но при этом выступила за полюбовную передачу области в состав Армении.

Консерваторы тоже определились, исходя из своей принципиальной позиции. Как заявил их неформальный лидер Егор Лигачев, "вопросы национально-территориального устройства [читай, никакие проблемы] не должны решаться под давлением толпы".

С точки зрения реформаторов, в этом и состоит демократия, а жители Нагорного Карабаха подали всем пример.

Максимум, что знало большинство граждан СССР до февраля 1988 года о Нагорном Карабахе — то, что он существует. Публику волновал принципиальный вопрос: может ли народ предъявлять требования власти?

С национальными проблемами Закавказья и Нагорного Карабаха познакомилась в начале 1980-х годов, когда работала в экспедициях по изучению феномена долгожительства.

По родительским стопам она поступила в Ленинградский Военно-механический институт, но, отучившись три года, почувствовала, что ее призвание — гуманитарные науки. Окончила психологический факультет ЛГУ и защитила кандидатскую на тему "Иноэтнические группы в современном городе".

Галина Старовойтова родилась в 1946 году в Челябинске , куда ее родителей эвакуировали из Ленинграда во время войны. Отец работал в тяжелой промышленности, был доктором технических наук.

Раскрыто ли оно? И да, и нет. Исполнители осуждены, заказчик и мотивы не установлены. Вопрос, вынесенный в заголовок, остается без ответа. Мы не знаем даже, стала Старовойтова жертвой идейной ненависти, или задела чьи-то серьезные финансовые интересы.

В день печальной годовщины уместно вспомнить, пожалуй, самую яркую женщину — публичного политика и одно из самых громких и загадочных преступлений в России.

"Депутат Госдумы Галина Старовойтова " — так обычно пишут, когда требуется как-то представить человека, чье имя сегодня многим неизвестно. Но Старовойтова была не просто одной из сотен парламентариев.

Такая позиция снискала ей огромную популярность в республике, от которой ее в мае 1989 года избрали народным депутатом СССР. Она получила 75% голосов, хотя никогда в Армении не жила.

В 1990 году была избрана депутатом российского парламента.

В демократическим лагере Галина Старовойтова стала ведущим специалистом по национальному вопросу. Ее относили к интеллектуалам, сформировавшим взгляды и повестку дня будущего президента Бориса Ельцина.

Как тогда водилось, немедленно нашлись желающие искать в родословной Старовойтовой еврейские корни. Этой доли не избежал ни один либерал, включая выходца из уральской деревни Ельцина.

Старовойтова отпарировала: "Я не имею чести принадлежать к великому еврейскому народу".

Советник на час



За месяц до августовского путча Галина Старовойтова стала советником президента России по межнациональным отношениям. Осенью 1991 года СМИ всерьез обсуждали возможность ее назначения гражданским министром обороны.

Пребывание в исполнительной власти продлилось меньше полутора лет. После 2000 года распространилось мнение, что ужаснее "лихих 90-х" в истории ничего не было, и виноваты во всем либералы. Те возражают, что, вообще-то, находились у власти считаные месяцы, да и тогда не имели полной свободы действий.

Галина Старовойтова почувствовала, что президент предпочитает слушать иных советников, и вернулась в науку, возглавив лабораторию этнополитических проблем в гайдаровском Институте переходного периода.

В 1995 году избралась в Госдуму от Санкт-Петербурга. Принципиальным моментом для нее всегда было баллотироваться от жителей округа, а не от какой-либо партии.

Во время первой чеченской войны при посредничестве Старовойтовой, которую на Кавказе не забыли, удалось вызволить из плена около двухсот российских военнослужащих.