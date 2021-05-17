ПОДРОБНО | Какие ограничения смягчаются сегодня, какие — позже

Образование

С 17 мая к контактному обучению будут допущены все те учащиеся общеобразовательных, профессиональных, прикладных высших учебных заведений и университетов, которые до сих пор должны были учиться дистанционно.

При проведении учебной работы нужно считаться с общими требованиями по охране здоровья и рекомендациями и распоряжениями Министерства образования и науки и Департамента здоровья. В помещениях нужно обеспечивать хорошее качество воздуха за счет проветривания или вентиляции.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации

С 17 мая на свежем воздухе все эти виды деятельности разрешается проводить в группах до 25 человек, включая руководителя. Максимально в занятиях могут принимать участие до 10 групп, которые не контактируют друг с другом, то есть всего 250 человек.

С 31 мая в помещениях снова разрешены тренировки, а также молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации в группах до 10 человек. Помещения необходимо заполнять не более, чем на 25%, разом в этих видах деятельности может принимать участие не более 100 человек, группы не должны пересекаться между собой. Групповое ограничение не действует в отношении учеников одного класса или учебной группы.

Спортивные соревнования, спортивные и физкультурные мероприятия

С 17 мая вне помещений можно проводить спортивные и физкультурные мероприятия в группах до 25 человек, мероприятие должно завершиться не позднее 22.00. Максимально в мероприятии может участвовать до 10 групп, то есть всего 250 человек.

С 17 мая разрешены соревнования в спорте больших достижений, если вне помещений в них принимает участие до 250 человек, а внутри помещений — до 100 человек. Кроме того, в помещениях и вне их могут начать соревноваться также спортсмены, участвующие в чемпионатах и кубковых соревнованиях Эстонии. Другие виды соревнований в помещениях запрещены.