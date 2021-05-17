Количество безработных за квартал снизилось на 1500 человек

По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, в первом квартале было 48 700 безработных, что на 13 500 человек больше, чем в это же время прошлого года. ”Однако позитивно уже то, что в сравнении с тремя предыдущими кварталами количество безработных все же снизилось. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года безработных было на 1500 человек меньше”, — сказала Пыллуяэр.

Уровень безработицы более чем в два раза выше среднего по Эстонии отмечен в Северо-Восточной Эстонии и самый низкий — в Центральной и Южной Эстонии. Примерно половина безработных оставалась без работы менее полугода, а 13 200 человек не имели работы по крайней мере год.

В возрасте 15–74 лет с полной занятостью трудились 551 500 человек и с частичной занятостью — 89 200 человек. ”Уровень безработицы среди мужчин был немного выше, чем среди женщин. При этом работающих с частичной занятостью женщин было значительно больше, чем мужчин. В сравнении с четвертым кварталом 2020 года, работа с частичной занятостью стала более популярной”, — добавила Пыллуяэр.

Работников с неполной занятостью, или тех, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, было 8500 человек. Неактивных на рынке труда было 286 400 человек. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.