За день на дорогах Эстонии произошло множество аварий с велосипедами и электросамокатами
В 2:45 произошла авария в Пярну возле Каеву, 9А, где 29-летняя женщина на электросамокате врезалась в бордюр и упала. Водитель, а также пассажир самоката — 38-летний мужчина — были доставлены в Пярнускую больницу.
В 12:48 поступило сообщение об аварии возле Маяка, 40 в Таллинне, где легковой автомобиль Nissan Qashqai под управлением 59-летнего мужчины врезался в ехавший по тротуару электросамокат под управлением 31-летнего мужчины. Водителя самоката доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В 17:36 произошла авария возле Парги, 2 в Кейла, где 11-летний мальчик наехал на велосипеде на бордюр тротуара и упал. Велосипедист был доставлен в Таллиннскую детскую больницу. Точные обстоятельства выясняются.
В 17:43 возле Тоомпуйестеэ, 37 в Таллинне 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде врезался в лестничную ступеньку и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 17:45 произошла авария возле автобусной остановки Kose tee на Нарвском шоссе в Таллинне, где 10-летняя девочка, по предварительным данным, переходила дорогу на красный свет по регулируемому пешеходному переходу и получила удар от легкового автомобиля Citroen Berlingo, которым управлял 34-летний мужчина. Пешеход была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.
В 18:37 возле Тарту, 78 в Валга 13-летняя девочка на велосипеде врезалась в ограждение. Ее доставили в Валгаскую больницу.
В 19:01 произошла авария возле Паэ, 56 в Таллинне, где 41-летний мужчина на велосипеде не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.
В 19:03 произошла авария возле Пикалийва, 110 в Таллинне, где 19-летний мужчина на велосипеде во избежание столкновения с электросамокатом затормозил и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 19:09 поступило сообщение о том, что возле Валдеку 118а в Таллинне 8-летний мальчик на электросамокате не справился с управлением и упал. Его доставили в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства уточняются.
В 19:30 возле Таллинн мнт 81/2 деревне Ууэмыйза в Ляэнемаа 31-летний мужчина на электросамокате из-за камня на дороге потерял контроль над транспортным средством и упал. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Кроме этого в Вильяндимаа произошла авария, в которой пострадали три человека. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
За сутки было задержано два водителя в состоянии наркотического и 29 водителей в состоянии алкогольного опьянения.