Сегодня вечером регистрация на вакцинацию от коронавируса откроется для всех желающих(33)
Вечером в регистратуре появится около 25 000 новых номерков, большая часть из которых на июнь. Министерство социальных дел обещает, что номерки будут добавляться по мере поступления вакцины.
Время для вакцинации можно забронировать государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee. В приложении карты можно найти ближайшее место вакцинации и информацию о регистрации на русском языке: https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. В ближайшие дни появится возможность регистрации на вакцинацию по общему номеру телефона. Место вакцинации не связано с официальным местом жительства человека — каждый может записаться на прием в подходящем для него месте по всей Эстонии.
В понедельник вечером в э-регистратуру будет добавлено около 25 000 новых номерков на вакцинацию. В основном запись будет доступна на июнь, а время будет добавляться на постоянной основе по мере поступления вакцин.
Поставщики услуг вакцинации просят набраться терпения, так как сначала номерков будет меньше, чем желающих пройти вакцинацию, но в ближайшие недели запасы вакцины увеличатся, и все желающие получат свою первую дозу вакцины уже в мае или июне.
”Вначале также ожидается большая нагрузка на э-регистратуру, поэтому желающие будут ждать своей очереди. Это необходимо для того, чтобы информационные системы больницы, связанные с э-регистратурой, справлялись с нагрузкой, и чтобы те люди, которые уже вошли в систему, могли безопасно оформить бронирование. Я понимаю, что молодые люди долго ждали возможности сделать прививку, но, пожалуйста, подождите еще немного”, — сказал руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.
На этой неделе работу начнут центры по вакцинации от COVID-19, но не нужно их посещать без предварительной записи на вакцинацию, так как они будут принимать только тех, у кого есть номерок.
С понедельника центр вакцинации в Таллинне будет работать в культурном центре ”Кая” (Мустамяэ), а со вторника в ледовом холле Тондираба (Ласнамяэ). В Ида-Вирумаа центры вакцинации работают в Кохтла-Ярве, Ахтме и Нарвской больнице. В Пярну вакцинация продолжится в большем объеме, чем раньше, в лечебном спа-отеле Tervis и в здании больницы. Уже действующий центр вакцинации в Тарту продолжит работу в спортивном здании A. Le Coq. В зависимости от наличия вакцин и интересов людей могут также открываться новые центры вакцинации.
Кроме того, вакцинация будет продолжена в региональных больницах и нескольких частных медицинских учреждениях. Семейные врачи продолжат вакцинацию групп риска и пожилых людей, а также продолжат прививать второй дозой тех, кто ранее получил у них первую дозу вакцины. При желании пожилые люди и люди из группы риска могут бронировать время вакцинации и в центры по вакцинации.
Те, кто уже получил первую дозу вакцины, получат вторую дозу в том же месте, что и первую. Например, для людей, получивших первую дозу в ходе кампаний по вакцинации в центре спортивного здания Sõle в Таллинне, появится возможность получить вторую дозу там же.
Люди, которые уже переболели COVID-19, должны получить разовую дозу вакцины в соответствии с рекомендациями Комитета по иммунопрофилактике и не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии от COVID-19 вакцинировано 401 317 человек, что составляет 37,4 процента взрослого населения.
Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества. Официальная информация о вакцинации от COVID-19 на русском языке: https://vaktsineeri.ee/ru/.
Где можно сделать прививку от COVID-19
Таллинн:
- Центр вакцинации в культурном центре ”Кая” по адресу: ул. Вильде, 118
- Центр вакцинации в ледовом холле Тондираба по адресу: ул. Варраку, 14 (открывается 18.05)
Ида-Вирумаа:
- Центр вакцинации Ида-Вируской центральной больницы находится в Кохтла-Ярве по адресу: ул. Рави, 10d и в Ахтме ул. Ильмаяама, 14.
- Центр вакцинации в Нарвской больнице по адресу: ул. Хайгла, 1.
Тарту:
- Центр вакцинации в спортивном здании A. Le Coq по адресу: ул. Ихасте, 7
Пярну:
- Центр вакцинации работает в Пярнуской больнице по адресу: ул. Ристику, 1 и в лечебном спа-отеле Tervis по адресу: ул. Сеэдри, 6.
Кроме того, при больницах работают кабинеты вакцинации, и семейные врачи продолжат вакцинацию пожилых людей и групп риска.
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