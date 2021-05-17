Сегодня вечером регистрация на вакцинацию от коронавируса откроется для всех желающих

Вечером в регистратуре появится около 25 000 новых номерков, большая часть из которых на июнь. Министерство социальных дел обещает, что номерки будут добавляться по мере поступления вакцины.

Время для вакцинации можно забронировать государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee. В приложении карты можно найти ближайшее место вакцинации и информацию о регистрации на русском языке: https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. В ближайшие дни появится возможность регистрации на вакцинацию по общему номеру телефона. Место вакцинации не связано с официальным местом жительства человека — каждый может записаться на прием в подходящем для него месте по всей Эстонии.

В понедельник вечером в э-регистратуру будет добавлено около 25 000 новых номерков на вакцинацию. В основном запись будет доступна на июнь, а время будет добавляться на постоянной основе по мере поступления вакцин.

Поставщики услуг вакцинации просят набраться терпения, так как сначала номерков будет меньше, чем желающих пройти вакцинацию, но в ближайшие недели запасы вакцины увеличатся, и все желающие получат свою первую дозу вакцины уже в мае или июне.

”Вначале также ожидается большая нагрузка на э-регистратуру, поэтому желающие будут ждать своей очереди. Это необходимо для того, чтобы информационные системы больницы, связанные с э-регистратурой, справлялись с нагрузкой, и чтобы те люди, которые уже вошли в систему, могли безопасно оформить бронирование. Я понимаю, что молодые люди долго ждали возможности сделать прививку, но, пожалуйста, подождите еще немного”, — сказал руководитель группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

На этой неделе работу начнут центры по вакцинации от COVID-19, но не нужно их посещать без предварительной записи на вакцинацию, так как они будут принимать только тех, у кого есть номерок.