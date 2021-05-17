Экономика
17.05.2021, 07:40

Стоимость дорожного страхования за два года снизилась на четверть

 
Foto: Sven Arbet
Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), в первом квартале этого года среднегодовой взнос по дорожному страхованию уменьшился до 108 евро. Два года назад он составлял 145 евро. Таким образом, стоимость дорожного страхования за два года снизилась на 26 %.

По словам исполнительного директора ФДС Марта Йессе, снижение цены обусловлено прежде всего уменьшением числа страховых случаев в прошлом году. ”Весной прошлого года благодаря малоснежной зиме и чрезвычайному положению число ДТП снизилось на 39 %, однако во второй половине года количество страховых случаев начало расти. За первый квартал этого года их количество достигло докризисных показателей. Исходя из этого, прибыль от дорожного страхования за первый квартал в 10 раз ниже, чем в прошлом году”, — сказал Йессе.

Прибыль рынка дорожного страхования за первый квартал составила 500 000 евро, в то время как в прошлом году прибыль за тот же период составляла 4,4 миллиона евро. В первом квартале зарегистрировано 8919 страховых случаев дорожного страхования.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, количество ДТП в этом году росло несмотря на установленные в связи с коронавирусом ограничения. ”Это обусловлено прежде всего снежной холодной зимой и сопряженными с ней непростыми дорожными условиями. Особенно бросается в глаза 23 февраля, когда по всей Эстонии шел ледяной дождь и дороги и тротуары были очень скользкими. В этот день количество аварий и страховых случаев совершило огромный скачок”, — сказала Лепвальтс. ”Например, нам сообщили о 86 ДТП, что почти в три раза больше, чем бывает в среднем в зимний день. Страховых случаев по каско в тот день также было в два раза больше, чем обычно”, — добавила Лепвальтс.

По словам председателя правления Inges Kindlustus Вольдемара Вайно, количество имеющих полис дорожного страхования транспортных средств стабильно растет. ”Поскольку в период пандемии люди не желали близко соприкасаться друг с другом в общественном транспорте, они ездили на личном автомобиле. Обычно продажи автомобилей растут весной, с приходом тепла на дорогах появляются сезонные транспортные средства и движение становится всё более плотным”, — сказал Вайно.

Имеющих полис дорожного страхования транспортных средств по состоянию на первый квартал было 779 430. За год прибавилось 24 900 транспортных средств.

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