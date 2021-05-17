Стоимость дорожного страхования за два года снизилась на четверть

По словам исполнительного директора ФДС Марта Йессе, снижение цены обусловлено прежде всего уменьшением числа страховых случаев в прошлом году. ”Весной прошлого года благодаря малоснежной зиме и чрезвычайному положению число ДТП снизилось на 39 %, однако во второй половине года количество страховых случаев начало расти. За первый квартал этого года их количество достигло докризисных показателей. Исходя из этого, прибыль от дорожного страхования за первый квартал в 10 раз ниже, чем в прошлом году”, — сказал Йессе.

Прибыль рынка дорожного страхования за первый квартал составила 500 000 евро, в то время как в прошлом году прибыль за тот же период составляла 4,4 миллиона евро. В первом квартале зарегистрировано 8919 страховых случаев дорожного страхования.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, количество ДТП в этом году росло несмотря на установленные в связи с коронавирусом ограничения. ”Это обусловлено прежде всего снежной холодной зимой и сопряженными с ней непростыми дорожными условиями. Особенно бросается в глаза 23 февраля, когда по всей Эстонии шел ледяной дождь и дороги и тротуары были очень скользкими. В этот день количество аварий и страховых случаев совершило огромный скачок”, — сказала Лепвальтс. ”Например, нам сообщили о 86 ДТП, что почти в три раза больше, чем бывает в среднем в зимний день. Страховых случаев по каско в тот день также было в два раза больше, чем обычно”, — добавила Лепвальтс.

По словам председателя правления Inges Kindlustus Вольдемара Вайно, количество имеющих полис дорожного страхования транспортных средств стабильно растет. ”Поскольку в период пандемии люди не желали близко соприкасаться друг с другом в общественном транспорте, они ездили на личном автомобиле. Обычно продажи автомобилей растут весной, с приходом тепла на дорогах появляются сезонные транспортные средства и движение становится всё более плотным”, — сказал Вайно.

Имеющих полис дорожного страхования транспортных средств по состоянию на первый квартал было 779 430. За год прибавилось 24 900 транспортных средств.