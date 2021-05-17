Ремонт Петербургского шоссе обещает стать самым дорогим дорожным проектом в истории Таллинна

На шоссе планируется полное обновление дорожного полотна и прокладка новых инженерных сетей от трамвайных путей возле улицы Маяка вплоть до самого выезда из города, а на перекрестке со Смуули теэ будет воздвигнута многоуровневая развязка, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

Сейчас бетонные плиты, из которых на шоссе сделано дорожное полотно, находятся в плачевном состоянии, так как стыки между ними разошлись, и автомобиль всякий раз на них подпрыгивает.

"В технологии очень многое изменилось. Мы несколько лет назад ездили в Польшу, смотрели, как там такие дороги строятся. Там есть разные варианты стыковок, чтобы переход был абсолютно незаметен. Сейчас это делают большие машины как асфальтоукладчики, они просто заливают бетон на месте. В Эстонии таких больших машин просто нет", - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Таллинн надеется, что часть расходов на реконструкцию шоссе оплатит государство, но если это не получится сделать, то город проведет все работы за свой счет.

Проведенные несколько лет назад расчеты показали, что речь идет примерно о 40 млн евро, однако цены на строительство с тех пор поднялись на 10-20%. С другой стороны, могут быть найдены и возможности для экономии.