ВИДЕО | Два человека погибли и более 150 пострадали при обрушении трибуны в синагоге в Израиле

В результате обрушения погибли по меньшей мере два человека, сообщила полиция. 54 человека были госпитализированы. Пятеро из них в тяжелом состоянии, заявили медики.

Позднее число пострадавших возросло до 158 человек.

Журналист израильского телеканала Kan Сулейман Масуд опубликовал видео, на котором видно, как верхняя секция трибуны синагоги падает вместе с находившимися на ней людьми.

ראשוני: טריבונה קרסה בבית כנסת בגבעת זאב. הוכרז אירוע רב נפגעים. תיעוד: pic.twitter.com/YEa6j93tII — סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 16, 2021

Всего в синагоге в момент обрушения находились 650 человек, заявила полиция. Они пришли на празднование Шавуота — иудейского праздника дарования Торы на горе Синай.

В мэрии Гивт-Зеэв заявили, что синагога была недостроена.

В ночь на 30 апреля в ходе религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля произошла давка. В результате более 40 человек погибли и еще 150 получили ранения.