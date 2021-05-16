КАРТА | В Мустамяэ изменится схема движения возле культурного центра "Кая". Там открывается центр вакцинации

”На парковку культурного центра ”Кая” можно попасть через жилую зону, поэтому мы рекомендуем желающим вакцинироваться приезжать на общественном транспорте”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс. Он добавил: ”Непосредственно за культурным центром ”Кая” находится основная школа Кадака, где учатся дети с особыми потребностями, поэтому с субботы мы изменили схему движения в окрестностях ”Кая”, чтобы обеспечить безопасность”.

Чтобы попасть на парковку центра вакцинации, нужно объехать культурный центр ”Кая” и проехать по улице Э. Вильде, въезд будет с правой стороны от центра. Выехать с парковки можно только налево, развернувшись между зданиями, и выехать обратно на улицу Э. Вильде, или, продолжая движение, через жилую зону выехать на Акадеэмия теэ. Как подъездная дорога, так и большая часть съездов (до разветвления) сделаны односторонними, чтобы обеспечить безопасность. Установлены знаки с указанием изменений в организации дорожного движения, и при необходимости сотрудники МуПо могут помочь организовать движение и парковку.

Районная управа призывает желающих вакцинироваться придерживаться расписания, чтобы не занимать парковочные места долгое время и свести к минимуму контакты в центре. Обычные пользователи парковки, в том числе сотрудники управы района, будут направлены парковаться в другом месте.

”Мы следим за ситуацией и при необходимости скорректируем схему движения. Мы также надеемся, что жители Мустамяэ и люди, приезжающие на вакцинацию, будут соблюдать культуру дорожного движения”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс.



