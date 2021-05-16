Товарищество берет огромный кредит на реновацию фасада: многие жильцы против
Argo Ingver
Правление же заверяет: состояние — аварийное, решать надо быстро, иначе упадет бетонная панель кому-нибудь на голову, и что тогда? Но как быть людям, которых хотят обязать платить больше?
Жители дома заверяют: они не против кредита и ремонта. Но не сейчас же, когда в стране кризис!
”Ну почему не подождать чуть-чуть, пока все не наладится? — говорят они. — Тем более что разговоры о взятии кредита ведутся еще с 2018 года. И вот сейчас, под шумок, при помощи письменного голосования — собрания же запрещены — хотят принять это решение и взять-таки кредит”.
Большому дому — большой кредит
Сумма, конечно, впечатляет. Дом планирует взять заем в 447 000 евро. Дом, правда, тоже большой — 144 квартиры.
”Мы вот отремонтировали недавно лифт, — говорит Елена Рачковская, — зачем-то нам сделали говорящий лифт. И за этот лифт мы должны еще 26 000 евро. Вот возьмем кредит, потратим все на снос этих панелей, а случись что, какая-то аварийная работа, денег-то и нет. Опять брать кредит?”
Она добавляет, что не все лоджии — в одинаковом состоянии. Какие-то еще нормальные, их можно просто починить. Но решили почему-то ломать все.
Да и снос панелей и замена их на другие тоже, говорит Елена, выглядит страшновато.
”Дому уже много лет, за это время панели ”прикипели”. Представьте, начнут это все ломать — это воздействие будет на стены, на полы, на потолок. А вдруг пойдут трещины? А вдруг вообще наш огромный дом сложится, как карточный домик?” — говорит она.
Как-то быстро, добавляет Елена, выбрали и фирму: ”Причем, выбирало правление, нас, собственников квартир, до выбора не допустили. Выбор вызывает вопросы, говорят, они дают гарантию на свою работу только в течение года. А дальше что? О фирме нет ни хороших отзывов, ни плохих. Зато несколько судебных дел. Работает там пять человек, и проблема в том, что снять старые панели и поставить новые хотят успеть за 4–5 месяцев. Не маловат ли срок для такой фирмы? Ведь дом большой! И, боюсь, наймут гастарбайтеров, которые сделают все тяп-ляп и за свою работу отвечать не будут”.
Другие опрошенные собственники квартир тоже не согласны с кредитом. Многие говорят, что они просто эти бумажки для голосования выбросят.
”Нам сказали, что если не голосовать, тогда голос будет засчитан как ”против””, — говорят люди. Многие из них — пенсионеры, которые и так еле-еле сводят концы с концами.
”Я категорически против, — говорит Надежда Лукьянова. — Опять на нас хотят навесить хомут. Ну не время же сейчас, давайте подождем!”
”Понятно, дом большой, и деньги тут можно прокручивать огромные, — говорит еще одна дама, попросившая не называть ее имени. — Но почему это все за наш счет?”
Еще одна жительница дома, Марина, говорит, что близкие к правлению люди даже ходили по квартирам и уговаривали бабушек, которые уже порой и не понимают ничего, голосовать за кредит.
”У меня муж — строитель, и он очень обеспокоен всем тем, что задумало правление, — говорит еще одна жительница дома, Елена. — Говорит, что последствия для дома могут быть печальными”.
”Люди против и потому, что у многих снесена стена между кухней и лоджией, — говорит Елена. — У меня-то все в порядке, но наши бабушки, когда услышали, что теперь надо будет восстанавливать стену за свой счет, чуть в обморок не упали! Кто-то уже купил квартиру с такой перепланировкой, кто-то сделал ремонт, чтобы расширить площадь. И как им теперь быть?”
Однако Елена не согласна с тем, что будут ставить безрамное остекление: ”Как ни крути, а пластиковые рамы держат тепло. А у этих будет дуть изо всех щелей. То есть мы берем кредит на полмиллиона, чтобы часть дома сломать и поменять теплые рамы на холодные. Понятно, что ломать — не строить, но зачем за большие деньги менять то, что экономит нам тепло, на то, что будет увеличивать счета за отопление?
”Копать тут нечего”
Однако председатель правления Мари Кадакас говорит, что ее это особо не волнует: ”Сами все сломали, пусть теперь сами и восстанавливают. Они не имели на это права”.
По поводу же кредита она говорит, что почти 74% собственников квартир проголосовали ”за”, так что в данный момент она уже оформляет бумаги для банка.
”Фирма хорошая, в выборе сомневаться не нужно, — утверждает она. — Копать тут просто нечего. И работы нужные. Мне в управе Мустамяэ сказали, что нужно срочно менять панели, потому что они в аварийном состоянии. И даже дали небольшое пособие, чтобы мы начали заниматься этим вопросом. Ведь это же опасно! Если бетонная панель упадет с седьмого-восьмого этажа кому-то на голову, кто за это будет отвечать? Товарищество! А не вот эти, которые кухни перестроили”.
По словам председателя, взносы из-за кредита вырастут незначительно. Буквально в пределах 8–12 евро в месяц и на 5 месяцев.
”Я сама пенсионер, — говорит Кадакас, — но эта сумма — явно не критична”.
Где посмотреть документы?
Старейшина управы Мустамяэ Лаури Лаатс отмечает, что проблемы, связанные с балконами панельных домов, оказались в центре общественного внимания около десяти лет назад.
”Исследование, проведенное Таллиннским техническим университетом в 2009 году, обратило внимание на тот факт, что не все большие панельные дома содержатся в достаточно хорошем состоянии, — подчеркивает он. — К тому же весной 2012 года с четвертого этажа одного из домов Ласнамяэ упала балконная панель. Несколько лет назад балконная панель упала во время реновации дома в Хааберсти, когда строители пытались ее укрепить”.
Также исследование, проведенное Департаментом технического надзора в 2012 и 2013 годах, показало, что 61 процент железобетонных балконных панелей в панельных домах 1960–1990 годов постройки находится в таком плохом состоянии, что они могут вызвать обрушение.
”И собственник, в данном случае — квартирное товарищество, несет ответственность за техническое состояние и безопасность дома, — напоминает Лаатс. — По заказу КТ Sõpruse pst 232 в ноябре 2018 года фирма EIN & KO OÜ подготовила аудит здания и оценила состояние панелей лоджий и (их) элементов крепления в данном многоквартирном доме”.
В резюме аудита говорится: все обследованные в доме по адресу Sõpruse pst. 232 лоджии, на которых обнаружены повреждения бетонных ограждающих панелей, следует признать аварийными, и эти панели должны быть в срочном порядке сняты.
”А лучшее решение — заменить все ограждающие панели лоджий в доме на новую более легкую конструкцию (как, например, в доме по Ыйсмяэ теэ, 146, Таллинн)”, — советуют авторы аудита.
Также в конце акта экспертизы есть таблица, где описывается состояние балконов по квартирам, в том числе эксперты перечисляют выполненные жильцами строительные работы, которые не соответствуют нормам.
”Согласно рекомендациям экспертизы, квартирное товарищество заказало у архитектурно-инженерного бюро OÜ Humana Grupp 23.04.2020 рабочий проект реконструкции лоджий этого многоквартирного дома, — продолжает Лаатс. — На основании этого проекта 20.12.2020 Таллиннский департамент городского планирования выдал извещение о строительстве
(ehitusteatis). На заметку собственникам квартир: все документы касательно вашего дома находятся в открытом доступе в реестре построек https://ehr.ee/”.
Может ли управа вмешиваться?
Он добавляет, что в Таллинне уже были реконструированы десятки находившихся ранее в аварийном состоянии крупных панельных домов. Благодаря реконструкции была устранена опасность обрушения, и они снова стали безопасными как для жителей, так и для прохожих.
На вопрос, не вредно ли это для несущих конструкций здания, Лаатс заверяет: ”По проекту, реконструкция балконов направлена на снижение нагрузки, а замена бетонных конструкций на стальные поможет снизить образование мостиков холода”.
Тем, кто убрал перегородку между кухней и балконом и расширил таким образом полезную площадь квартиры, а также тем, кто уже купил квартиру с такой перепланировкой, старейшина Мустамяэ говорит: ”В случае незаконных перестроек без проекта, которые могут повредить находящиеся в совместной собственности жильцов конструкции здания, правление квартирного товарищества обязано защищать совместную собственность. Какую часть этой ответственности и связанные с этим расходы несет владелец конкретной квартиры, а какую — товарищество, определено в уставе квартирного товарищества. Но из данной информации очевидно, что руководство квартирного товарищества должно больше вовлекать в происходящее членов товарищества и разъяснять им их права и обязанности”.
Что же касается утверждения правления, что именно управа Мустамяэ заставила их заняться данным вопросом и настояла на смене панелей, поэтому дому приходится брать кредит в 500 000 евро, Лаури Лаатс говорит, что это не так.
”Районная управа может в рамках своих возможностей и полномочий консультировать квартирные товарищества, — поясняет он. — Например, управа Мустамяэ организует для товариществ различные инфосеминары. Однако районная управа ни в коем случае не имеет возможностей и полномочий принуждать товарищества к принятию решений. Об этом не может быть и речи. Квартирные товарищества — независимые юридические лица, где высшим органом власти является общее собрание членов. Кем и с какой целью была высказана версия о вмешательстве управы, нам неизвестно, однако это однозначно неправда. Предполагаем, что это либо недоразумение, либо вопрос коммуникации внутри квартирного товарищества. Если квартирное товарищество интересует мнение районной управы, то мы, вне всякого сомнения, доверяем составленному акту аудита”. Согласно нему, лишь пять из всех балконов и лоджий — в аварийном состоянии.