Кылварт: для обновления Горхолла потребуется не менее шести лет

"Такие проекты невозможно реализовать в кратчайшие сроки. Только проектирование займет как минимум два года, а процесс строительства — около четырех лет", — сказал Кылварт в воскресенье в передаче "Твой Таллинн " на телеканале ETV+.

По его словам, в перестроенном объекте можно будет проводить мероприятия с числом участников до 6000 человек: "Основная концепция заключается, прежде всего, в восстановлении Горхолла. Наша мечта — восстановить концертный зал, но та часть, где сейчас находится Ледовый холл, будет перестроена под современный центр конференций. При этом две части Горхолла можно будет объединять для очень крупных мероприятий. Если в концертном зале предусмотрено 3500 мест, то в центре конференций — 12 малых залов, которые также можно будет объединять, и вместимость будет до 2500 [человек]. Это означает, что под большое мероприятие мы сможем подготовить площадь практически для 6000 человек".