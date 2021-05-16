16.05.2021, 19:45
Налоговики: рестораны и отели по-прежнему платят зарплаты в конвертах(6)
Foto: Ester Vaitmaa
В сфере общественного питания и гостиничного бизнеса по-прежнему существуют проблемы с выплатой зарплат в конвертах, пишет dv.ee.
Как рассказала глава отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Кюлли Койдумяэ журналистам Äripäev, в 2020 году налоговая служба связалась с 95 компаниями, работающими в сфере общественного питания и проживания, провела у них проверки и пригласила представителей компаний на собеседование.
По ее словам, в результате 26% этих компаний изменили свое налоговое поведение, и департамент предписал дополнительно выплатить недополученные государством налоги на общую сумму около 700 000 евро.