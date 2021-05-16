Налоговики: рестораны и отели по-прежнему платят зарплаты в конвертах

Как рассказала глава отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Кюлли Койдумяэ журналистам Äripäev, в 2020 году налоговая служба связалась с 95 компаниями, работающими в сфере общественного питания и проживания, провела у них проверки и пригласила представителей компаний на собеседование.