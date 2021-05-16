Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Bидео
EST
Заказ
Войти
Коронавирус
Блоги
Эстония
Ида-Вирумаа
МК Эстония
ЧП
За рубежом
Россия
Эстонский экспресс
ЧП и криминал
16.05.2021, 19:12
ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля: пострадали три человека
Kahe sõiduauto kokkupõrge
Foto: Kenno Soo
В воскресенье вечером в 18:25
Центр тревоги
получил сообщение, что в волости
Пыхья-Сакала
в
Вильяндимаа
столкнулись два автомобиля.
По первоначальной информации, три человека пострадали, движение нарушено.
Будет дополнено.
Оставить комментарий
Читать комментарии