ЧП и криминал
16.05.2021, 19:12

ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля: пострадали три человека

 
Kahe sõiduauto kokkupõrge
Kahe sõiduauto kokkupõrge
Foto: Kenno Soo
В воскресенье вечером в 18:25 Центр тревоги получил сообщение, что в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа столкнулись два автомобиля.

По первоначальной информации, три человека пострадали, движение нарушено.

Будет дополнено.

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