16.05.2021, 19:12
ФОТО И ВИДЕО | В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля: пострадали три человека(2)
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Сегодня в 18:25 Центр тревоги получил сообщение о столкновении двух автомобилей в деревне Пааксима волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, на шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа.
Столкнулись автомобили Ford и Citroen. Находившиеся в Ford мужчина и женщина и мужчина, который был в Citroen один, пострадали и были доставлены в больницу.
Все обстоятельства ДТП выяснят в ходе делопроизводства, в том числе то, по какой причине и как столкнулись автомобили. Степень возможного опьянения водителей выяснит экспертиза.