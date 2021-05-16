"Спартак" стал вторым в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов

У "Ахмата" отличился Владимир Ильин (20, 31-я минуты). У "Спартака" голы забили Квинси Промес (54) и Виктор Мозес (83).

Красно-белые набрали 57 очков и в следующем сезоне начнут выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Чемпион России "Зенит" выступит в групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы. Во встрече последнего тура команда из Санкт-Петербурга в гостях переиграла "Тамбов" (5:1) и набрала 65 очков. Четыре мяча в составе победителей забил Артем Дзюба (11, 55, 72, 74), ставший лучшим бомбрадиром чемпионата с 20 голами, автогол забил защитник "Тамбова" Фарход Васиев (90+4), а в составе проигравших отличился Кирилл Климов (45).

Московский "Локомотив" в заключительном матче чемпионата на своем поле переиграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 и занял третье место, набрав 56 очков. Победный мяч на 89-й минуте встречи забил Дмитрий Рыбчинский. С 75-й минуты "Урал" доигрывал матч вдевятером из-за удаления Рафала Аугустыняка и Даниэля Мишкича. Железнодорожники также являются обладателями Бетсити — Кубка России и в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

Столичный ЦСКА в гостях проиграл московскому "Динамо" со счетом 2:3 и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках. Армейцы заняли шестую строчку в турнирной таблице. Дублем в составе бело-голубых отметился Вячеслав Грулев (65, 72), а победный мяч на 89-й минуте встречи забил Арсен Захарян. У армейцев отличились Наир Тикнизян (18) и Чидера Эджуке (79).

"Рубин" и "Сочи" сыграют в Лиге конференций

Четвертое место занял казанский "Рубин" (53 очка), сыгравший в последнем туре вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 1:1. "Ротор" усилиями Фламариона вышел вперед на 79-й минуте, на третьей компенсированной минуте счет сравнял Джордже Деспотович. Оба мяча были забиты с пенальти.