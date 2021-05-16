В модернизацию эстонских больниц дополнительно инвестируют 25 млн евро. На что пойдут эти деньги?

Условия предоставления соответствующих субсидий были разработаны Министерством социальных дел и в настоящий момент направлены на межведомственное согласование.

На эти средства планируется реконструировать корпус B и донорский центр Северо-Эстонской региональной больницы, корпус А Клиники Тартуского университета, отделения экстренной медицины в Ярваской и Хийуской больницах, и отделение психиатрии в больнице Курессааре, кроме того, будет приобретен дополнительный томограф и реконструировано здание Южно-Эстонской больницы.