Новости Эстонии
16.05.2021, 16:10

Меры экономии: Силы обороны сократят свой оркестр в полном составе

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Kaitseväe orkestri liikmed
Kaitseväe orkestri liikmed
Foto: Ilmar Saabas
Состоящий из 41 члена оркестр Сил обороны, действовавший почти весь период независимости Эстонии, распустят в сентябре этого года. В этом году Силы обороны планируют сократить до 200 человек.

Пресс-секретарь Сил обороны Таави Каротамм подтвердил Delfi, что командующий Силами обороны Мартин Херем решил распустить оркестр Сил обороны.

"Сокращение пройдет при принятии мер экономии, предусмотренных в новой стратегии госбюджета, — сказал Каротамм. — Весь государственный сектор должен экономить ресурсы, и это не обойдет стороной и Силы обороны".

Силы обороны также распустят службу капелланов.

В оркестре Сил обороны сейчас играет 41 служащий, всего в этом году планируют сократить в разных подразделениях Сил обороны до 200 должностей. В Силах обороны сейчас работает в общей сложности около 5000 человек.

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