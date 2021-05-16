16.05.2021, 16:10
Меры экономии: Силы обороны сократят свой оркестр в полном составе(6)
Foto: Ilmar Saabas
Состоящий из 41 члена оркестр Сил обороны, действовавший почти весь период независимости Эстонии, распустят в сентябре этого года. В этом году Силы обороны планируют сократить до 200 человек.
Пресс-секретарь Сил обороны Таави Каротамм подтвердил Delfi, что командующий Силами обороны Мартин Херем решил распустить оркестр Сил обороны.
"Сокращение пройдет при принятии мер экономии, предусмотренных в новой стратегии госбюджета, — сказал Каротамм. — Весь государственный сектор должен экономить ресурсы, и это не обойдет стороной и Силы обороны".
Силы обороны также распустят службу капелланов.
В оркестре Сил обороны сейчас играет 41 служащий, всего в этом году планируют сократить в разных подразделениях Сил обороны до 200 должностей. В Силах обороны сейчас работает в общей сложности около 5000 человек.