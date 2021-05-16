ФОТО | В Таллинне велосипедист упал и оказался в больнице. Виноваты городские власти?

Вчера в 21:59 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Эндла и Техника, где, по первоначальным данным, велосипедист, 23-летний мужчина, потерял контроль над транспортным средством и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Велосипедист был трезв, у него на голове был шлем, и у него горел как передний, так и задний фонарь. Полиция подтвердила Delfi, что молодой человек упал при пересечении бордюра.