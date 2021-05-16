16.05.2021, 15:41
ФОТО | В Таллинне велосипедист упал и оказался в больнице. Виноваты городские власти?(20)
Foto: Taavi Sepp
Таллиннские городские власти годами подвергались критике в связи с неспособностью обеспечить велосипедистам возможность безопасно передвигаться по городу. Вчера вечером произошло ДТП на перекрестке, где велосипедная дорожка внезапно заканчивается и велосипедисту приходится выбирать: устремиться вместе с мчащимися автомобилями под узкий виадук или попытаться с риском для жизни преодолеть высокий бордюр.
Вчера в 21:59 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Эндла и Техника, где, по первоначальным данным, велосипедист, 23-летний мужчина, потерял контроль над транспортным средством и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Велосипедист был трезв, у него на голове был шлем, и у него горел как передний, так и задний фонарь. Полиция подтвердила Delfi, что молодой человек упал при пересечении бордюра.