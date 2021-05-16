Новости Эстонии
16.05.2021, 15:11

Завтра в Эстонии начинаются учения "Весенний шторм". Военная техника движется по дорогам уже сегодня

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Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel
Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel
Foto: Tiit Blaat
Учения "Весенний шторм 2021" будут проходить в Северной и Центральной Эстонии с 17 мая по 5 июня.

В это время в Эстонии будет передвигаться больше техники Сил обороны и союзников, чем обычно, и колонны с техникой движутся на учения уже сегодня.

В районе проведения учений на дорогах стоит быть внимательнее обычного и соблюдать требования средств организации дорожного движения.

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