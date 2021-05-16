"МК Эстония"
16.05.2021, 14:40

Пенсионер: почему Elektrilevi штрафует тех, кто потребляет мало электроэнергии?

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Kõrgepingeliinid
Kõrgepingeliinid
Foto: Argo Ingver
"Нам с женой по 66 лет, и у нас есть квартира в Куусалу. Мы пенсионеры, на многом приходится экономить. А в этом году фирма Elektrilevi известила нас, что поскольку мы в прошлом году потребили электроэнергии меньше, чем 250 кВт, они нас штрафуют, и теперь ежемесячно мы будем платить дополнительно к счету 1,50 евро. Это как если бы я пришел в магазин и сделал покупок меньше, чем на какую-то ими определенную сумму, и магазин брал бы с покупателя штраф за недопокупки", — пишет читатель "МК-Эстонии" Александр Парфенов.

"Плату за потребленную электроэнергию и доставку ее к потребителю брали раньше по факту, по счетчику. А теперь Elektrilevi, чтобы повысить свои и без того немалые прибыли, решили штрафовать тех, кто мало потребляет, как им кажется. И почему цифра 250 кВт, а не, скажем, 200 кВт или 1000 кВт? Так же можно и за воду штрафовать, и за то, что мало топлива на заправке заливаешь, и мало в общественном транспорте ездишь, да за что угодно, мало ли что кому в голову взбредет! Вот это и есть беспредел в чистом виде".

От редакции:

Постоянная плата за электричество в местах, где потребление полностью отсутствует или в течение года составляет в общей сложности до 250 киловатт-часов, вступила в силу еще 1 января 2018 года. Как объяснили это в Elektrilevi, неиспользуемые или малоиспользуемые линии электропередач и подстанции также требуют обновления. Раньше поддержание сетей в готовности, можно сказать, было включено в цену других клиентов, а с 2018 года эти расходы ложатся на всех, подключенных к сети.

Основой для расчетов постоянной платы является потребление электроэнергии за предыдущий год. Ежемесячная плата для сетевого соединения с отсутствующим или небольшим потреблением составляет для квартир в основном 1,5 евро, а для жилых домов — в зависимости от главного предохранителя 3–5 евро в месяц.

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