В Эстонии более 400 000 человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

”Более 400 000 жителей Эстонии уже воспользовались возможностью защитить себя от COVID-19 с помощью вакцинации. Ответственное поведение жителей Эстонии, необходимые ограничения и вакцинация помогли снизить уровень заражения, но риск распространения вируса еще не миновал. На новой неделе вакцинация будет открыта для всех взрослых, а в течение мая и июня хотя бы одна доза вакцины будет доступна всем желающим. Чтобы предотвратить новую волну вируса, мы должны сохранять бдительность и продолжать широкомасштабную вакцинацию, тем самым защищая себя и других”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Вечером понедельника, 17 мая, в 19:00 в государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee откроется возможность забронировать время вакцинации от COVID-19 для всех желающих старше 16 лет. Затем будет добавлено новое время, в основном на июнь. В будущем на вакцинацию от COVID-19 будет доступно больше номерков, поскольку вакцины в Эстонию доставляются каждую неделю.

На сегодняшний день вакцинировано 59% людей старше 80 лет и 68% людей в возрасте 70-79 лет. В Тартумаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Пылвамаа вакцинированы более 70% всех людей старше 70 лет, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Сааремаа, Рапласком уезде, Вильяндиском уезде вакцинировано свыше 75% и на Хийумаа — 87%. На сегодняшний день в возрастной группе 60-69 лет вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины 57% и 47% в возрастной группе 50-59 лет.

На сегодняшний день вакцинировано 37% всех взрослых. Охват вакцинацией взрослых наиболее высок на Хийумаа (57%), волости Муху (55%), волости Вормси (53%), волости Кихну (51%), Йыгева, Камбья, Ляэне-Нигула и Куусалу (49%), Вяйке-Маарья, Хальяла, Сааремаа, Отепя и Пыхья-Пярнумаа (48%), волости Кастре и Тюри (47%), волости Канепи, Ныо, Саку, Пылтсамаа и города Хаапсалу (46%).