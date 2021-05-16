В Эстонии более 400 000 человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19(4)
”Более 400 000 жителей Эстонии уже воспользовались возможностью защитить себя от COVID-19 с помощью вакцинации. Ответственное поведение жителей Эстонии, необходимые ограничения и вакцинация помогли снизить уровень заражения, но риск распространения вируса еще не миновал. На новой неделе вакцинация будет открыта для всех взрослых, а в течение мая и июня хотя бы одна доза вакцины будет доступна всем желающим. Чтобы предотвратить новую волну вируса, мы должны сохранять бдительность и продолжать широкомасштабную вакцинацию, тем самым защищая себя и других”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.
Вечером понедельника, 17 мая, в 19:00 в государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee откроется возможность забронировать время вакцинации от COVID-19 для всех желающих старше 16 лет. Затем будет добавлено новое время, в основном на июнь. В будущем на вакцинацию от COVID-19 будет доступно больше номерков, поскольку вакцины в Эстонию доставляются каждую неделю.
На сегодняшний день вакцинировано 59% людей старше 80 лет и 68% людей в возрасте 70-79 лет. В Тартумаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Пылвамаа вакцинированы более 70% всех людей старше 70 лет, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Сааремаа, Рапласком уезде, Вильяндиском уезде вакцинировано свыше 75% и на Хийумаа — 87%. На сегодняшний день в возрастной группе 60-69 лет вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины 57% и 47% в возрастной группе 50-59 лет.
На сегодняшний день вакцинировано 37% всех взрослых. Охват вакцинацией взрослых наиболее высок на Хийумаа (57%), волости Муху (55%), волости Вормси (53%), волости Кихну (51%), Йыгева, Камбья, Ляэне-Нигула и Куусалу (49%), Вяйке-Маарья, Хальяла, Сааремаа, Отепя и Пыхья-Пярнумаа (48%), волости Кастре и Тюри (47%), волости Канепи, Ныо, Саку, Пылтсамаа и города Хаапсалу (46%).
На сегодняшний день в Эстонии сделано 578 348 прививок от COVID-19. Наибольшее количество прививок было сделано в Харьюмаа (160 212), Тартумаа (54 286), Пярнумаа (27 464) и Ида-Вирумаа (27 727). Всего вакцинацию проводят 519 медицинских учреждений, в том числе 418 центров семейных врачей. Всего за последнюю неделю было сделано 45 845 инъекций.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в среднем 35,5% взрослого населения в Европейском союзе в настоящее время вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины. В Эстонии этот показатель составляет 37,3%.
На следующей неделе в Эстонии ожидается 42 120 доз вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 (17.05), 8 400 доз вакцины Moderna (21.05) и 12 000 доз вакцины AstraZeneca (21.05).
Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.