За прививкой в Ида-Вирумаа! В Нарвской больнице свыше 2000 свободных номерков на вакцинацию от COVID-19

В то время как в других регионах Эстонии номерков меньше, чем желающих, то в воскресенье в 9 часов утра в Нарвской больнице было свободно свыше 2 000 номерков на вакцинацию от COVID-19. В Ида-Вируской центральной больнице свободно свыше 500 номерков. В Ида-Вирумаа предлагают вакцины производителей Pfizer и Moderna.

Свободное время на вакцинацию от COVID-19 также доступно в Курессаареской больнице (363), Йыгеваской больнице (72) и Валгаской больнице (31), Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре (5) и Раплаской больнице (1).

Новое время бронирования будет добавлено в государственную э-регистратуру вечером в понедельник, 17 мая, когда будут подтверждены поставки новых вакцин. В основном можно будет забронировать время вакцинации на июнь. ”Если вы хотите получить первую прививку раньше, то действительно можно поехать в Ида-Вирумаа. Но тогда необходимо учитывать, что вторую дозу вакцины вы также должны будете получить там же”, — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр.

Теперь новое время будет добавляться на постоянной основе в зависимости от поступления вакцин, и в течение мая и июня каждый получит первую дозу вакцины. 17 мая в 19:00 все желающие от 16 лет смогут записаться на вакцинацию.

В Эстонии по крайней мере одну дозу вакцины получило 400 382 человека, что составляет 37,3% взрослого населения. В Ида-Вирумаа он намного ниже среднего — всего 25%. 64,6% людей в возрасте от 70 лет и старше были вакцинированы, в Ида-Вирумаа этот показатель составляет всего 38%.