В Пыхья-Таллинне пройдет сбор опасных отходов

”В воскресенье, 23 мая, по Пыхья-Таллинну будет ездить машина, собирающая опасные отходы. Машина остановится в 14 пунктах. Чтобы опасный мусор не попал в бытовые отходы или, еще хуже, на природу, он будет отправлен на переработку”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Старейшина района посоветовал заранее собрать и подготовить к сдаче опасные отходы, так как время остановки машины ограничено.

В пункты приема можно бесплатно сдать следующие опасные отходы: упаковку, содержащую опасные вещества и загрязненную ими; аккумуляторы и батарейки, в том числе свинцовые аккумуляторы; старые лекарства; остатки красок, лаков, клеев и растворителей; масла и жиры, различные смазочные вещества; абсорбенты, фильтрующие материалы, загрязненные тряпки и защитную одежду и т. п.; масляные фильтры и остатки антифриза; инфекционно опасные колющие и режущие отходы (например, старые шприцы и т. д.); садовые яды и остатки удобрений, пестициды; химические отходы (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочая бытовая химия); моющие средства, содержащие опасные вещества; отходы, содержащие ртуть (например, старые градусники, лампочки дневного света и энергосберегающие лампочки); старое электрическое и электронное оборудование.

График остановки машины в Пыхья-Таллинне:

Воскресенье, 23.05.2021

10:00–10:30 Перед Каламаяским детским садом (Вана-Каламая, 28а)

10:40–11:10 На стоянке перед Вана-Каламая, 9

11:20–11:50 Сальме, 12 (на стоянке культурного центра ”Сальме”)

12:00–12:30 На перекрестке Теэстусе и Нылва (на стоянке за автобусной остановкой ”Карьямаа”)

12:40–13:10 Ситси, 14

13:20–13:50 На углу Неэме и Малева

14:00–14:30 На перекрестке Копли и Уус-Малева (у магазина ”Сирби”)

14:40–15.10 На углу Копли и Пельгуранна

15:20–15:50 В парковочном кармане на углу Пельгуранна и Пухангу (перед Пельгуранна, 55)

16:00–16:30 Перед Пухангу, 10 (со стороны гаражей)

16:40–17:10 Перед Сыле, 43

17:20–17:50 На перекрестке Эрика и Ристику (рядом с Эрика, 1)

18:00–18:30 На перекрестке Кольде и Ристику (у магазина ”Кольде”)

18:40–19:10 На углу Сыле и Хярьяпеа (рядом с Сыле, 18)