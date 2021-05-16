Как мировой бизнес переживает пандемию: победители и проигравшие зимнего локдауна

Американские фармацевтические гиганты Merck и Bristol Myers Squibb пожаловалась на падение продаж дорогих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Amgen продает все меньше лекарств от артрита, а британская Reckitt Benckiser столкнулась с отсутствием спроса на леденцы от боли в горле Strepsils, поскольку в условиях социального дистанцирования заболеваемость гриппом и простудой сократилась почти на 90%.

Пока все раскупали маски, кислород и вакцины, спрос на другие лекарства и оборудование упал. Все силы системы здравоохранения оказались брошены на борьбу с ковидом в ущерб лечению и диагностике других болезней. А потенциальные пациенты, со своей стороны, до сих пор сторонятся больниц и без крайней надобности не ходят по врачам.

Фармацевтические компании казались очевидными фаворитами в гонке за прибылью в дни всемирного медицинского ЧП . Однако все оказалось не так просто.

Общая выручка пяти монстров современного бизнеса подскочила в первом квартале на 40% и составила треть триллиона долларов, а прибыль и вовсе удвоилась — до 75 млрд.

Пятерка американских хай-тек-гигантов — Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft — уверенной поступью марширует к мировому экономическому господству. Пандемия обернулась для них попутным ветром, поскольку вызвала бум интернет-торговли, онлайн-общения и работы из дома, подстегнув спрос на компьютеры, гаджеты, контент и интернет-рекламу.

Как и стоило ожидать, зима оказалась порой всеобщего уныния в одних отраслях, вроде туризма и авиации, и бурного роста в других, вроде онлайн-торговли и доставки еды. Не обошлось и без неожиданностей, как среди победителей, так и в стане проигравших.

Победителей и проигравших на промежуточном финише пандемии выявил завершающийся сезон финансовой отчетности за зимний квартал. Он же показал, как бизнес оценивает скорость выхода из кризиса: помимо результатов компании традиционно поделились прогнозами, в которых угадываются контуры постковидной экономики.

Но больше всех от оживления выиграли те, кто и так неплохо себя чувствовал в пандемию. В первую очередь, перевозчики грузов.

Производители товаров роскоши хорошо демонстрируют это. Несмотря на закрытые магазины в Европе, продажи в Китае и США обеспечили восьмипроцентный рост выручки лидеру рынка товаров не первой необходимости — компании LVMH , которая владеет целым букетом брендов, включая Dom Pérignon, Louis Vuitton и Bvlgari. А оборот производителя сумок и платков Hermès увеличился за квартал и вовсе на треть.

И им лишь помогло то, что Китай — мировая фабрика и двигатель спроса на сырье и дорогие западные товары — быстро разобрался с вирусом и вернулся к прежним темпам производства и потребления.

Масштабная вакцинация обойдется развитым экономикам в десятки миллиардов долларов, однако уже многократно окупилась, поскольку позволила США и Европе отказаться от жестких локдаунов и начать выходить из кризиса после года рекордного сокращения деловой активности.

В результате небольшая Moderna впервые в своей 11-летней истории получила прибыль. Она продала в первом квартале вакцин на 1,7 млрд долларов, а гигант Pfizer — на сумму вдвое большую. Поставки вакцины от ковида принесли ему четверть выручки, а в целом за год он планирует продать их на 26 млрд. Прибыль Pfizer делит поровну с разработчиком его вакцины, немецкой BioNTech .

А вот американцы из Pfizer и Moderna таких обязательств на себя не брали, и на них пролился золотой дождь. Они берут примерно по 30 долларов за две прививки, тогда как двойная оксфордская вакцина AstraZeneca и одиночный укол Johnson & Johnson доступны втрое дешевле.

Так почти и случилось. Правда, только две из четырех вакцин, одобренных и массово закупаемых в развитых странах, принесли своим разработчикам миллиардные прибыли, поскольку американская Johnson & Johnson и швейцарско-британская AstraZeneca обязались продавать свои уколы по себестоимости и не наживаться на разработках, профинансированных, в том числе, за счет налогоплательщиков и филантропов.

Перевозки сократились в локдаун, но теперь мощно пошли в рост, и настолько подорожали, что транспортные компании уверены — цены в какой-то момент снизятся, но уже не опустятся на доковидный уровень. Что и отразилось в их прогнозах на ближайшее будущее.

Перевозка контейнеров между Америкой и Азией через Тихий океан подорожала за время пандемии в три раза, а на трансатлантических маршрутах цены выросли почти вдвое. И это не потолок, поскольку Европа отстает от Азии и Америки в деле возвращения к прежним темпам производства и потребления, а дефицит контейнеров усугубляется последствиями аварии в Суэцком канале, обернувшейся масштабными перебоями в морских перевозках, на которые приходится 90% мировой торговли товарами.

В результате роста цен на доставку всего повсюду прибыль датской Maersk удвоилась в первом квартале, и руководство крупнейшего в мире перевозчика контейнеров пообещало, что шипинговые услуги не подешевеют по меньшей мере до 2022 года. Maersk повысил прогноз прибыли на весь год вдвое и теперь рассчитывает заработать около 10 млрд, из которых 7 млрд вернет акционерам.

Море и Maersk не исключение. Перевозить товары, почту и другие грузы в пандемию оказалось очень выгодно. Акции крупнейших американских компаний, занимающихся транспортировкой грузов и логистикой, подорожали с начала года на четверть.

В Европе та же ситуация. Прибыль Deutsche Post, которой принадлежит курьерская служба DHL, в первом квартале утроилась. Причем не только благодаря росту спроса на почтовые отправления и буму интернет-торговли, но и по самым неожиданным причинам.

До пандемии в грузовом отсеке каждого регулярного авиарейса помимо чемоданов перевозили почту и грузы. Коронавирус поставил пассажирские авиаперевозки на паузу, и курьерские службы, обладающие собственным авиапарком, получили неожиданное конкурентное преимущество — и дополнительные заработки.