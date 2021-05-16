За сутки в Эстонии выявлен 131 случай заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 69 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 55 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 21, в Тартумаа — 10, в Пярнумаа — восемь и в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа — по шесть положительных результатов теста. В Вильяндимаа и Пылвамаа прибавилось по два и в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, на Сааремаа и в Вырумаа — по одному новому случаю заражения. На Хийумаа и в Рапламаа новых положительных тестов не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 314,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,8%.

За сутки в больницах открыли 19 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 220 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 155 человек (70%).

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 53-летний мужчина и 72-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 222 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 3 456 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 400 382 людям, курс вакцинации завершен у 179 002 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 64%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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