ФОТО и ВИДЕО | Новое движение: как и зачем спасают еду из мусорных контейнеров эстонских продуктовых магазинов

Maaleht вместе с активисткой Анной Хинтс пошел на операцию по спасению еды. Хинтс занимается этим уже два года и даже создала фильм на эту тему, привлекший много внимания.

В эстонских магазинах в год остаются непроданными 12 000 тонн продуктов на общую стоимость в целых 22 млн евро. В прошлом году из этого Продуктовому банку пожертвовали всего 1 800 тонн. Все остальное просто выбрасывается на помойку.

В ходе спасательной операции были найдены пригодные в пищу фрукты, овощи, а также мучные изделия и... цветы!