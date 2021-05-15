Вкладчики ERIAL объединились и требуют сменить руководство скандального сберегательного общества(2)
Целью является продолжение санации Erial, заменить всех существующих руководителей Erial и быть готовыми отстаивать интересы лиц, потерявших деньги, даже в случае банкротства. Адвокат Мария Мяги дала согласие консультировать OÜ EHLÜ Grupp.
”Время красивых историй истекло”, — объясняет Тоомас Карм, один из четырех кредиторов Erial, основавших OÜ EHLÜ Grupp. У бывшего учителя экономики в Erial остались 10 000 евро. "Мы все какое-то время надеялись, что, если появится план санации и назначенный судом советник по санации выполнит свою работу, то мы вернём наши деньги через какое-то время без какого-либо вмешательства. Сегодня, когда мы увидели этот поверхностный план санации без какого-либо финансового анализа, наши надежды рухнули. Вот почему мы решили объединить усилия со всеми вкладчиками ”.
Количество присоединившихся вкладчиков растет с каждым днём, утверждает OÜ EHLÜ Grupp.
Рауль Калев, член правления OÜ EHLÜ Grupp, который ещё несколько месяцев назад был публичным представителем Erial, поясняет: ”За пару месяцев сотрудничества с нынешним руководством Erial я усомнился в том, что все, что сказано и обещано, является истиной. Поскольку мне казалось, что реальность не соответствует интересам вкладчиков Erial, то в начале апреля я прекратил сотрудничество с правлением Erial. Когда мне стали звонить вкладчики и просить помощи, я с радостью согласился." Рауль Калев продолжает:" Сегодня я продолжаю действовать в интересах Erial — теперь уже по просьбе собственников и вкладчиков Erial и на основании полученного от них поручения выяснить всю правду!"
По словам Рауля Калева, основным риском в управлении Erial сегодня является тот факт, что компанией управляет та же группа людей, которая стала причиной крупного уголовного дела в прокуратуре, в связи с совершением различных финансовых преступлений, которое вскоре должно предстать перед судом в ходе общего разбирательства. "Даниэла Дальберг\Дягелева входит в правление Erial с момента его создания, и она с мужем Ильёй основали это общество. И если г-н Илья уже с ноября находится за решеткой и суд просит 860 000 евро в качестве залога за его освобождение, то г-жа Дягелева, которая обвиняется в том же уголовном деле, продолжает практически единолично участвовать в управлении Erial и ее дочерними компаниями. По понятным причинам возникает вопрос, насколько она компетентна в управлении финансового учреждения, в которое вкладчики вложили примерно 16 000 000 евро, и насколько честно она это делает. Вкладчики здесь не могут рисковать — каждый день может принести новые сюрпризы и сделать шансы возврата своих денег менее вероятными.
По словам Рауля Калева, большинство кредиторов не были удовлетворены планом санации, и многие из тех, кто прочитал его более подробно, считают его сказкой без финансового анализа и без учета фактической ситуации и фактов. "Не исключено, что за поверхностным планом нынешние управляющие хотят растянуть время, как минимум на пять лет, на время уголовного судопроизводства. Не исключается возможность появления ошибок в управлении и возникновения связанных с ними финансовых претензий, срок действия которых, как ожидается, к тому времени истечёт.
Со стороны прокуратуры дали понять, исходя из рамкок уголовного судопроизводства, Erial должен возбудить гражданский иск против подозреваемых членов правления, чей иск составляет более 1 млн евро. Уголовное дело не видит в плане санации признания уголовных требований, это очень значительная сумма для санации и для урегулирования требований вкладчиков. Этот факт также создает впечатление, что план санации фактически соответствует интересам членов правления настоящего времени. Имеются основания подозревать, что нынешние руководители Erial не предъявили гражданского иска в уголовном процессе и не действовали как представители пострадавшего юридического лица, тем самым снова нарушив обязанность проявлять осмотрительность, добавил Рауль Калев.
OÜ EHLÜ представила суду свою позицию по плану санации и попросила суд назначить экспертизу план санации.
Все вкладчики желающие присоединиться к OÜ EHLÜ Grupp, для совместного взятия кредитно-сберегательного общества под контроль и замены всех руководителей в целях максимального возмещения вкладов, могут обращаться по электронной почте Info@ehlugrupp.ee и через веб-сайт www.ehlugrupp.ee.