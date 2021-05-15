Вкладчики ERIAL объединились и требуют сменить руководство скандального сберегательного общества

Целью является продолжение санации Erial, заменить всех существующих руководителей Erial и быть готовыми отстаивать интересы лиц, потерявших деньги, даже в случае банкротства. Адвокат Мария Мяги дала согласие консультировать OÜ EHLÜ Grupp.

”Время красивых историй истекло”, — объясняет Тоомас Карм, один из четырех кредиторов Erial, основавших OÜ EHLÜ Grupp. У бывшего учителя экономики в Erial остались 10 000 евро. "Мы все какое-то время надеялись, что, если появится план санации и назначенный судом советник по санации выполнит свою работу, то мы вернём наши деньги через какое-то время без какого-либо вмешательства. Сегодня, когда мы увидели этот поверхностный план санации без какого-либо финансового анализа, наши надежды рухнули. Вот почему мы решили объединить усилия со всеми вкладчиками ”.

Количество присоединившихся вкладчиков растет с каждым днём, утверждает OÜ EHLÜ Grupp.

Рауль Калев, член правления OÜ EHLÜ Grupp, который ещё несколько месяцев назад был публичным представителем Erial, поясняет: ”За пару месяцев сотрудничества с нынешним руководством Erial я усомнился в том, что все, что сказано и обещано, является истиной. Поскольку мне казалось, что реальность не соответствует интересам вкладчиков Erial, то в начале апреля я прекратил сотрудничество с правлением Erial. Когда мне стали звонить вкладчики и просить помощи, я с радостью согласился." Рауль Калев продолжает:" Сегодня я продолжаю действовать в интересах Erial — теперь уже по просьбе собственников и вкладчиков Erial и на основании полученного от них поручения выяснить всю правду!"