15.05.2021, 20:12
В течение двух дней по дорогам Эстонии будут передвигаться колонны Сил обороны(7)
Foto: Vallo Kruuser
В воскресенье и понедельник в связи с учениями "Весенний шторм" техника Сил обороны направится на центральный полигон между Тапа и Лообу.
Колонны будут двигаться к полигону как из Харьюмаа, так и Тартумаа. Дорожное движение в связи с передвижением военной техники 16 и 17 мая может быть ограничено. Максимальная скорость колонны составляет 70 км/час, в ней может быть до 20 транспортных средств, передает rus.err.ee.