ОПРОС | В эстонской дорожной культуре одного видеорегистратора недостаточно(2)
По словам руководителя группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, результаты проведенного в социальных сетях опроса не сильно удивили: ”В ряде соседних стран использование видеорегистраторов широко распространено, но в нашей практике рассмотрения претензий обычные автомобили, оснащенные видеорегистраторами, встречаются довольно редко, причем большинство принадлежат людям, которым приходится много водить в силу работы или хобби”. Вместе с тем опрос показал, что многие задумывались о регистраторе, потому что видят в нем необходимость.
Судя по ответам, большинство людей рассматривают возможность установки видеорегистратора в своем автомобиле, в основном из-за недостаточно высокой культуры дорожного движения. Один из респондентов даже сказал, что на дороге в Эстонии требуются две камеры: одна должна быть направлена вперед, а другая назад, чтобы записывать водителей, не соблюдающих безопасную дистанцию.
Еще одна основная причина купить видеорегистратор — возможность избежать неприятных споров. Несколько респондентов рассказали о случаях, когда требование о возмещении не было удовлетворено, поскольку виновная сторона полностью отрицала причинение ущерба. Другие отметили, что запись с регистратора помогла бы избежать долгих неприятных споров и бумажной волокиты при установлении виновника аварии.
По словам Ярва, видеорегистратор пригодится в обоих случаях. ”Конечно, с его помощью страховой компании и полиции легче выяснить обстоятельства аварии, размер причиненного ущерба и определить виновных. Например, недавно у нас был случай, когда запись с регистратора помогла выяснить, могло ли столкновение с косулей вызвать определенные повреждения машины”, — привел пример Ярв. По его словам, еще важнее, что более широкое внедрение видеорегистраторов способно улучшить культуру дорожного движения — никто, вероятно, не хотел бы, чтобы, например, в Интернете распространялись записи с его наглыми и опасными маневрами, на которых еще и видно номер автомобиля.
Помимо практических аргументов и доводов в пользу безопасности дорожного движения, люди также упоминали необычные инциденты, которые было бы здорово заснять на видео — например, любопытные косули или играющие на дороге лисята. Некоторым регистратор нужен для записи путешествий, чтобы сидящему рядом пассажиру не приходилось постоянно снимать фото и видео на телефон.