ОПРОС | В эстонской дорожной культуре одного видеорегистратора недостаточно

По словам руководителя группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, результаты проведенного в социальных сетях опроса не сильно удивили: ”В ряде соседних стран использование видеорегистраторов широко распространено, но в нашей практике рассмотрения претензий обычные автомобили, оснащенные видеорегистраторами, встречаются довольно редко, причем большинство принадлежат людям, которым приходится много водить в силу работы или хобби”. Вместе с тем опрос показал, что многие задумывались о регистраторе, потому что видят в нем необходимость.

Судя по ответам, большинство людей рассматривают возможность установки видеорегистратора в своем автомобиле, в основном из-за недостаточно высокой культуры дорожного движения. Один из респондентов даже сказал, что на дороге в Эстонии требуются две камеры: одна должна быть направлена ​​вперед, а другая назад, чтобы записывать водителей, не соблюдающих безопасную дистанцию.

Еще одна основная причина купить видеорегистратор — возможность избежать неприятных споров. Несколько респондентов рассказали о случаях, когда требование о возмещении не было удовлетворено, поскольку виновная сторона полностью отрицала причинение ущерба. Другие отметили, что запись с регистратора помогла бы избежать долгих неприятных споров и бумажной волокиты при установлении виновника аварии.