Дочь бывшего советника Путина вливает миллионы в свою эстонскую ИТ-фирму

ИТ-фирма уже годами находится в убытках и Рейман дает ей кредиты на миллионы евро.

Ее отец Леонид Рейман в период 1999-2008 занимал в России пост министра связи и информации, а позже также был советником президента Владимира Путина. Сам Леонид Рейман имеет эстонские корни по матери и сейчас тоже работает в ИТ-сфере.