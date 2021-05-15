Ректор заявила о предложениях "казанского стрелка" вступить в секту

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, в результате которой погибли девять человек, предлагал студенту колледжа, в котором он учился, вступить в секту. Такое заявление сделала ректор учебного заведения Нэлла Прусс, передает "Интерфакс".

"Пока он еще учился, он предлагал одному из сокурсников вступить в секту", — сказала она. Прусс отметила, что стрелок 3,5 года проучился на "четверки" и "пятерки", был опрятным и посещал занятия, но за последние полгода с ним "что-то случилось".

"Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьей, почему семья съехала? Но, видимо, что-то случилось очень серьезное, что семья — мать, отец и старший брат, которому 21 год, — съехали, оставив его одного в квартире", — сказала ректор.

О том, что Галявиев предлагал одногруппнику вступить в секту, 14 мая сообщало издание E1 со ссылкой на Роберта Сибгатуллина, старосту группы в колледже ТИСБИ, где учился стрелок.

"Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: "Есть секта, давай к нам". Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был", — рассказал Сигбатуллин.

Одногруппник Галявиева предположил, что заработать на оружие и лицензию молодой человек мог на продаже валюты в игре Counter-Strike. Сигбатуллин отметил, что, несмотря на замкнутость Галявиева, с ним нормально общались другие студенты.

19-летний Ильяз Галявиев утром 11 мая пришел в школу № 175 Казани, которую окончил четырьмя годами ранее, взорвал самодельное взрывное устройство и начал стрелять по вахтеру, педагогам и ученикам. В результате погибли двое учителей и семеро школьников, 21 человек получил ранения.

12 мая объявили в Татарстане днем траура. В этот день в Казани прошли похороны погибших. Возле школы установили стихийный мемориал жертвам "казанского стрелка", тысячи жителей города принесли к нему цветы, свечи и игрушки.