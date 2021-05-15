В НАТО оценили возможность возвращения к нормальным отношениям с Россией

По его словам, для альянса крайне важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью — возобновить диалог с Россией. Бойл подчеркнул, что возвращение к каким-либо нормальным отношениям с Москвой сейчас не представляется возможным.

Докладчик Парламентской ассамблеи НАТО также рассказал, что странам-членам надо проявить ”стратегическую выдержку” по отношению к России, так как вряд ли Москва в ближайшем будущем пойдет на изменение внешнеполитического курса. Тем не менее он добавил, что есть несколько вопросов, по которым контакты не исключены, например, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и пандемией или климатические изменения.