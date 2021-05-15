ФОТО | В День Таллинна в город высадили более 5000 цветов! Ратас, Кылварт и Свет помогли

По словам спикера Рийгикогу Юри Ратаса, в свое время занимавшего пост мэра столицы, Таллинн становится все более комфортным местом для жизни.

”Радует, что зеленая среда завоевывает все большее внимание — начиная с расширения зеленых зон и заканчивая украшением города цветами. Развитие общественного транспорта, рост энергоэффективности зданий, расширение возможностей для проведения активного досуга — все вместе это обеспечивает таллиннцам комфортное жизненное пространство”, — отметил Ратас, для которого посадка растений — привычное домашнее занятие.

Мэр Михаил Кылварт отметил, что в День Таллинна в столице были посажены более 5000 цветов, поскольку они добавляют городу красок и радости.

”Однако цветы дарят не только эмоции, но еще и энергию, нехватку которой многие ощутили за последний год, — сказал Кылварт. — Таллинн — зеленый город, и цветы также вносят в это свою лепту. Зеленые насаждения занимают почти 30% площади Таллинна, и в ближайшее время мы расширим эту территорию. Как известно, экосистема состоит из разных компонентов и человек является одним из них, поэтому от нашей деятельности зависит очень многое”.

Поскольку одной из важных целей экологической концепции Таллинна является сохранение и поддержание видового разнообразия, в первую очередь были посажены растения, которые привлекают насекомых-опылителей. Поэтому в центре внимания в этот раз оказался зеленый коридор Путукавяйл, соединяющий несколько районов города — он начинается в Пыхья-Таллинне и простирается зеленой рекой до микрорайона Хийу. Здесь посадили цветы районы Кристийне, Мустамяэ и Нымме, клумбы появились на углу улиц Мустйыэ и Кыргепинге, Ярвеотса и Акадеэмия, а также ул. Вяэна и Пярнуского шоссе.