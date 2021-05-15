ОПРОС | Жители Эстонии все больше игнорируют короновирусные меры безопасности

Вместе со снижением восприятия опасности уменьшается и число тех, кто соблюдает меры безопасности. Участники опроса аргументируют это забывчивостью и необходимостью выполнять рабочие и семейные обязанности. Кроме того, они не считают некоторые меры важными или нужными, в том числе из-за того, что уже вакцинировались.