15.05.2021, 14:50
ОПРОС | Жители Эстонии все больше игнорируют короновирусные меры безопасности(1)
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Эстоноземельцы все меньше считают распространение коронавируса угрозой и все чаще игнорируют принятые меры безопасности, следует из заказанного Министерством социальных дел опроса. При этом готовность вакцинироваться от коронавируса остается высокой, передает rus.err.ee.
Согласно опросу, проведенному в начале мая фирмой Turu-uuringute AS, половина жителей Эстонии считают, что острая фаза кризиса миновала, но соблюдать правила безопасности по-прежнему следует.
Вместе со снижением восприятия опасности уменьшается и число тех, кто соблюдает меры безопасности. Участники опроса аргументируют это забывчивостью и необходимостью выполнять рабочие и семейные обязанности. Кроме того, они не считают некоторые меры важными или нужными, в том числе из-за того, что уже вакцинировались.
После смягчения ограничений в начале мае выросло число людей, уверенных в необходимости ужесточения мер (с 23% во второй половине апреля до 32% в начале мая).
Принципиальных противников вакцинации в Эстонии — 2-3% населения.