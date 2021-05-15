Путин заявил о превращении Украины в ”какую-то анти-Россию”

Украина превращается в антипода России, площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

”Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости”, — сказал президент.

По словам Путина, сейчас на Украине происходит ”очевидная зачистка политического поля”, в том числе путем закрытия общенациональных средств массовой информации, а западные партнеры России никак на это не реагируют.

”По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой”, — добавил глава государства.

По мнению Путина, украинские власти принимают избирательные решения в отношения определенных лиц, которые направлены лишь на одно — зачистку политического поля от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса в Донбассе и за добрососедские отношения с Россией.