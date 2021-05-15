Новости России
15.05.2021, 14:31

Путин заявил о превращении Украины в ”какую-то анти-Россию”

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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul
На фоне ареста Виктора Медведчука российский президент заявил, что Украину превращают в антипод России, где происходит ”очевидная зачистка политического поля”. В свою очередь Запад на это никак не реагирует, заметил Путин.

Украина превращается в антипода России, площадку, откуда из-за ее близости будут всегда приходить новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, передает РБК.

”Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости”, — сказал президент.

По словам Путина, сейчас на Украине происходит ”очевидная зачистка политического поля”, в том числе путем закрытия общенациональных средств массовой информации, а западные партнеры России никак на это не реагируют.

”По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой”, — добавил глава государства.

По мнению Путина, украинские власти принимают избирательные решения в отношения определенных лиц, которые направлены лишь на одно — зачистку политического поля от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса в Донбассе и за добрососедские отношения с Россией.

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